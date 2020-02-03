Едва не дошло до драки: в Кабмине произошла серьезная перепалка, видео

3 февраля в здании правительства Украины произошла серьезная перепалка между журналистом и представителями охраны премьер-министра Алексея Гончарука.

О происходящем сообщает Telegram-канал PavlovskyNews. Там также опубликовали видео всего происходящего в стенах здания Кабинета министров.

"На презентации "дешевых кредитов Гончарука" журналист чуть не подрался с охраной премьер-министра Украины. Журналист издания "Актуальная правда" Сергей Медяник пытался задать вопрос Алексею Гончаруку. По словам сотрудника СМИ, охрана жестко пыталась препятствовать его работе. Из-за этого произошла потасовка", - говорится в сообщении.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, что 27 января в Харькове под ОГА во время митинга в защиту русского языка произошли столкновения, в которых пострадали митингующие и журналисты.