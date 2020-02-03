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Может закончиться трагедией: сеть возмутили опасные "развлечения" школьников во Львове, видео

понедельник, 03 февраля 2020, 13:56
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Львовские школьники в поисках экстремальных ощущений поднимаются на крыши многоэтажных зданий, после чего сидят на их краях, свесив ноги вниз. Неравнодушные жители города бьют тревогу из-за нестандартных детских забав.

Так, о страшных развлечениях львовских детей сообщает "Варта1" в социальной сети Facebook.

Здесь опубликовали видео, на которых видно, как дети бесстрашно бродят по крышам и сидят на их краю. Видео доступно по ссылке.

В комментариях люди отмечают, что такое поведение детей не должно остаться без внимания. Люди призывают полицию связаться с родителями школьников, которые должны внимательнее следить за своими чадами, пока это все не завершилось трагедией.

Напомним, что в Кривом Роге двое мужчин упали в вентиляционное отверстие заброшенной шахты.

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