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На Прикарпатье студентка умерла страшной смертью из-за диет, видео

вторник, 04 февраля 2020, 07:10
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На Прикарпатье 19-летняя девушка умерла страшной смертью из-за диет, она довела себя до анорексии, после чего даже медики оказались бессильны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

При росте 168 сантиметров студентка весила 29 килограммов, она не осознавала, что больна, а потому отказывалась от еды и лечения.

Отмечается, что девушку в тяжелом состоянии родители привезли в специализированную клинику на Киевщине, но врачи сразу предупредили, что при такой анорексии выживают единицы.

По словам директора Центра терапии расстройств пищевого поведения Валерия Патонича, пациентка совершенно отказывалась от сладкого. Она продолжала себя ограничивать и ничего не есть, только перед реанимацией испугалась и спросила, можно ли конфету.

Медики говорят, что процессы в организме девушки, вызванные сверхжесткой диетой, оказались необратимыми.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Каменское Днепропетровской области в местной больнице пациентка умерла из-за халатности врача-анестезиолога.

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