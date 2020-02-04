Сотрудника Кабмина поймали в Киеве на гигантской взятке: фото

4 февраля в Киеве задержали начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины при получении взятки невероятных размеров. Чиновник хотел взять около 2 миллионов гривен от одного из предпринимателей.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Всего же чиновник Кабмина требовал от предпринимателя 2,5 миллиона гривен в качестве "отката" за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику. Также в схеме принимал участие посредник.

Сотрудника Кабмина подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

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Напомним, что 29 января детективы НАБУ задержали трех человек, которые пытались дать взятку руководителю Фонда государственного имущество.