RU  UA  EN

вторник, 4 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 февраля

20:02
В песне Билли Айлиш прячется самый страшный звук на свете - и все это проделки ее брата
19:08
10 идей для нестандартного Дня святого Валентина: куда пойти 14 февраля в Киеве
18:27
Рекордные показатели: в "Монделис Украина" рассказали о росте бизнеса в 2019 году
17:42
Звезда "Крепостной" снялась в романтической фотосессии с мужем-актером
16:43
24 часа в пути: Регина Тодоренко отважилась на длительный перелет с годовалым сыном
16:16
У актрисы сериала "Зачарованные" диагностировали рак IV стадии
15:25
Он добивался меня: новая избранница Эдгара Каминского впервые рассказала об их романе
15:10
Ненавидела свое тело: Билли Айлиш рассказала о причинах депрессии, которая чуть не привела к суициду
14:47
CLOUDLESS выпустили клип к конкурсной песне Нацотбора на Евровидение-2020
14:07
Грустный Киану Ривз оказался в украинских учебниках по истории - похоже, авторы не знают мемов
13:40
Майли Сайрус в белье и чулках устроила горячий фотосет с бойфрендом - паре предложили "снять квартиру"
13:21
Эшли Грэм поделилась с фанами первыми фото с новорожденным сыном
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сотрудника Кабмина поймали в Киеве на гигантской взятке: фото

вторник, 04 февраля 2020, 22:12
переглянути новину українською

4 февраля в Киеве задержали начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины при получении взятки невероятных размеров. Чиновник хотел взять около 2 миллионов гривен от одного из предпринимателей.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Всего же чиновник Кабмина требовал от предпринимателя 2,5 миллиона гривен в качестве "отката" за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику. Также в схеме принимал участие посредник.

Сотрудника Кабмина подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Напомним, что 29 января детективы НАБУ задержали трех человек, которые пытались дать взятку руководителю Фонда государственного имущество.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: