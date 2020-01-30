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В Украине попытались дать "рекордную" взятку топ-чиновнику: данные о задержанных, фото и видео

четверг, 30 января 2020, 13:24
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29 января детективы НАБУ задержали трех человек, которые пытались дать взятку руководителю Фонда государственного имущество. Сумма, которую предлагали топ-чиновнику, просто шокирующая - 5 миллионов долларов.

Как сообщает пресс-служба НАБУ 30 января, взяточники были задержаны во время передачи чиновнику 50 тысяч долларов.

Миллионы долларов главе Фонда Госимущества предлагали за то, что он назначит на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод" определенное лицо. В НАБУ отмечают, что новый руководитель должен был "способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления".

Злоумышленники обещали выплатить чиновнику взятку частями в течение года, но были задержаны правоохранителями во время передачи первого транша.

Также в НАБУ отмечают, что расследование началось после того, как к правоохранителям в ноябре 2019 года обратился сам глава Фонда.

Напомним, что в Киеве следователи ГБР задержали патрульного полицейского и его знакомого за вымогательство взятки в размере 150 тыс долларов США.

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