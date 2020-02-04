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Во Львове парень открыл стрельбу в торговом центре: фото и видео

вторник, 04 февраля 2020, 20:28
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4 февраля во львовском торговом центре "Форум" мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия. Он стрелял по людям и витринам.

Как сообщает активист Игорь Зинкевич в социальной сети Facebook, молодой человек открыл огонь после ссоры с девушкой.

"Сейчас парень задержан полицией и отправлен в райотдел. Также узнали что пострадавших не было. Имущество не повреждено", - отметил активист.

В данный момент других деталей инцидента не сообщается. В полиции также не делали официальных заявлений.

Личность срелявшего пока также остается неустановленной.

Напомним, что для выявления и поимки подозреваемых участников драки и перестрелки со взрывом в Харькове 30 января была объявлена полицейская операция "Сирена".

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