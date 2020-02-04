Во Львове парень открыл стрельбу в торговом центре: фото и видео

4 февраля во львовском торговом центре "Форум" мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия. Он стрелял по людям и витринам.
Как сообщает активист Игорь Зинкевич в социальной сети Facebook, молодой человек открыл огонь после ссоры с девушкой.
"Сейчас парень задержан полицией и отправлен в райотдел. Также узнали что пострадавших не было. Имущество не повреждено", - отметил активист.
В данный момент других деталей инцидента не сообщается. В полиции также не делали официальных заявлений.
Личность срелявшего пока также остается неустановленной.
Напомним, что для выявления и поимки подозреваемых участников драки и перестрелки со взрывом в Харькове 30 января была объявлена полицейская операция "Сирена".