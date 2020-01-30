Кровавые разборки в Харькове: появилось видео момента взрыва и заявление полиции

Для выявления и поимки подозреваемых участников драки и перестрелки со взрывом в Харькове 30 января была объявлена полицейская операция "Сирена".

Об этом говорится в заявлении пресс-службы полиции области.

Как отмечается, в четверг около 13:30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кузнецкой раздались выстрелы и взрыв. Очевидцы утверждают, что с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший.

Также в сеть попало видео с камер наблюдения, на котором можно увидеть момент взрыва, а также драку, которая произошла перед этим. На записи видно, как из автомобиля белого цвета выходит несколько человек, которые подходят к стоящей за забором группе людей. Между ними происходит драка, затем на место прибывает более десятка людей в черной одежде, которые присоединяются к стычке. После этого следует взрыв и большая часть участников драки покидает место происшествия.

В сети утверждают, что к драке причастны члены "Национального корпуса" и люди "авторитета" Владимира Манукяна.

"Короче терка была из-за того что Величко он же Чили (член нацкорпуса) зарейдерил завод ЖБК. Гранату кинули спортсмены, близкие к силовому блоку Манукяна", – говорится в подписи к видео в Telegram-канале "Х***ый Харьков".

Как ранее сообщал "Апостроф", 25 октября на парковке возле супермаркета в Харькове произошла стрельба - из огнестрельного оружия стреляли в заместителя главы "Оплота" Георгия Исакова.