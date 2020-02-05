Счет шел на секунды: опасное ЧП на дороге в Киеве попало на видео

В сети показали видео опасного ЧП, что произошло в Оболонском районе Киева - женщину чудом не сбила машина.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент случился на перекрестке Оболонского проспекта и улицы Маршала Малиновского.

"Куда так сильно спешила эта дама, которая перебегала дорогу в неположенном месте, еще и уже на зеленый свет для автомобилей?", - пишет автор.

На видео видно, что женщина перебегает дорогу уже на красный (желтый) цвет, но есть важный нюанс: он такой как для пешеходов, так и для водителей. Так бывает буквально несколько секунд, чтобы пешеходы и машины успели перестроится. Видимо женщина не успела на зеленый и решила перебежать пока машины еще стоят, но не успела.

В комментариях мнения разделились: одни считают, что виноват водитель, другие - пешеход.

"Я бы конечно постояла несколько минут, подождала... Но и водитель не убедился в том что пешеходы закончили "маневр", "Ну видно же что она переходила дорогу на зеленый когда автомобили стояли. Но когда загорелся красный, она не успела перейти и побежала", "Когда горел запрещающий (желтый) водителю, пешеход ещё был на пешеходном переходе. Водитель обязан был дать завершить переход пешеходу", "Почитал коменты и прозрел-человек перебегает дорогу вне перехода,а его еще и выгораживают.Вы серьезно", "Я бы ещё вышла и дала ей по рогам", "Пешеход должен остановится на островке безопасности, если не успел пересечь проезжую часть на разрешающий сигнал светофора", - пишут они.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 2 февраляво время ДТП на проспекте Гагарина в городе Днепрепострадали маршрутка и троллейбус.