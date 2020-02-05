В Молдове украинского дипломата подозревают в изнасиловании: СМИ раскрыли подробности

Сотрудник консульства Украины в Молдове подозревается в изнасиловании 17-летней девушки.

Об этом сообщило молдовское издание Deschide.md со ссылкой на источники.

Отмечается, что во втором по величине молдовском городе Бельцы вечером 4 февраля два мужчины 37 и 38 лет изнасиловали девушка. Также эту информацию подтвердила пресс-секретарь инспектората Бельц Евгения Молчанова.

"Устанавливаются все обстоятельства, но учитывая то, что она несовершеннолетняя, мы обязаны защищать ее. Других деталей пока предоставить не можем", - сказала она.

По данным источника издания, один из двух мужчин был задержан на 72 часа, а второй, 37-летний, пока на свободе в связи с тем, что у него дипломатическая неприкосновенность. Источник заявил, что речь идет о консуле Украины в Бельцах Александре Сторожуке.

"Информация о причастности сотрудника консульства в Бельцах к этому преступлению сейчас проверяется и устанавливаются все обстоятельства. Он не задержан, обвинений в каком-либо преступлении ему не предъявлены. До окончания расследования, которое проводят компетентные органы Республики Молдова, ничего не можем комментировать. Насколько я знаю, он на месте, работает", - сообщила изданию "Комсомольская правда в Молдове" пресс-секретарь посольства Украины Алла Отверченко.

Как сообщал "Апостроф", в 2019 году у нардепа Романа Иванисова обнаружили судимость за групповое изнасилование.