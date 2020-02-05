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В Николаеве полицейский обокрал своих одноклассников на встрече выпускников: фото "героя" и видео момента

среда, 05 февраля 2020, 14:49
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Фото: Преступности.НЕТ

В Николаеве сотрудник полиции во время встречи одноклассников совершил ограбление, оставив без личных вещей четырех своих школьных товарищей.

Как сообщает "Апостроф", со ссылкой на "Преступности.НЕТ", бывшие одноклассники по традиции собрались в одном из баров в Центральном районе Николаева в субботу вечером, 1 февраля.

Спустя какое-то время некоторые из отдыхавших в одной компании людей заметили, что у них из сумок пропали деньги. Оказалось, что в общей сложности пропали 4,5 тысяч гривен из четырех сумок.

Пострадавшие вызвали на место происшествия полицейских, а также обратились к персоналу заведения.

Через некоторое время менеджер заведения пересмотрел записи с камер наблюдения, перезаписал видео инцидента и прислал потерпевшим.

На видео видно, как за пустым столом, пока все ушли танцевать, сидит только один человек в темной одежде. Он держит руку недалеко от женской сумки, выжидает удобного момента, а потом утаскивает сумку под стол. Далее мужчина достает кошелек, забирает из него деньги, а потом возвращает сумку на место.

На еще одном фрагменте видео можно заметить, как мужчина таким же способом обрабатывает уже другую сумку. При этом к столу возвращаются его товарищи, и он пытается как можно незаметнее вернуть сумку на диван, положив ее у себя за спиной.

Отметим, что другие посетители кафе, которые в тот вечер также отдыхали в этом заведении, во время приезда полиции обратили внимание на странную ситуацию в туалете – там был мужчина, который забыл закрыть полностью дверь, и случайный свидетель заметил, как первый пытался смыть деньги в унитаз.

Стоит сказать, что человек на видео очень похож на действующего сотрудника полиции, майора Антона Симакова. В соцсетях его отметили на фото компании, которая отдыхала 1 февраля в заведении, где произошел инцидент.

Согласно декларации Симакова, он является старшим инспектором управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ НП в Николаевской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре ограбили полицейскую, воевавшую на Донбассе.

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