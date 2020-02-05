Вывозил в безлюдные места: в Днепре педофила подозревают в развращении множества детей

В Днепре правоохранители подозревают 60-летнего мужчину в растлении 17 несовершеннолетних. Детей он заставлял имитировать действия сексуального характера и фиксировал все на фото.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, у некоторых своих жертв мужчина забирал ценные вещи.

Выяснилось, что детей злоумышленник вывозил в безлюдные места, где и проводил с ними противозаконные действия.

Интересно, что в данный момент он уже находится за решеткой за совершение разбойного нападения на ребенка. В ходе расследования других фактов растления полицейские провели обыски в гараже у мужчины, где нашли электронные носители информации, на которых содержалась детская порнография.

3 февраля 2020 рецидивисту сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление и сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Он может получить до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что на Волыни депута одного из местных советов области подозревают в незаконном проникновении в жилище и развращении несовершеннолетней.