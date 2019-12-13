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Депутата заподозрили в растлении девочки-подростка: раскрыты подробности

пятница, 13 декабря 2019, 17:35
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на Волыни депута одного из местных советов области подозревают в незаконном проникновении в жилище и развращении несовершеннолетней.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области

В начале августа 2019 избранник общины проник в жилой дом соседей и, воспользовавшись отсутствием в нем взрослых, применяя физическую силу, совершил развратные действия в отношении пятнадцатилетней девушки.

В уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно санкции ч.1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины, совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, что в четверг вечером, 5 декабря, 40-летний мужчина изнасиловал девочку-подростка, педофила задержала полиция.

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