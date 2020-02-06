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На Донбассе молодая девушка погибла страшной смертью у дома: ее фото и видео с места

четверг, 06 февраля 2020, 10:39
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В Северодонецке Луганской области девушка свела счеты с жизнью, прыгнув с крыши недостроя.

Об этом сообщили в Северодонецком отделе полиции.

Тело 23-летней Ксении нашли 4 февраля в 8:30 у недостроя в районе Ледового дворца. На место инцидента сразу вызвали медиков, но врачи лишь констатировали смерть девушки. Очевидцы говорят, что Ксения долгое время стояла на крыше недостроя, несколько раз подходила к краю крыши, а потом спрыгнула. Предсмертной записки девушка не оставила. Что заставило ее пойти на этот шаг, сейчас выясняют правоохранители.

"Свидетели утверждают, что других людей на крыше здания они не видели. Выяснить все обстоятельства происшествия, установить причины, которые привели к трагедии и действительно ли девушка находилась одна перед прыжком - все это будет установлено в рамках уголовного производства", - сообщила пресс -секретарь Северодонецкого отдела полиции Татьяна Кириленко.

Между тем, фото погибшей девушки разместили в соцсетях. Также известно, что она работала барменом в "Астории".

Как информировал "Апостроф" ранее, в январе покончила с собой студентка 6-го курса Тернопольского медуниверситета Бадмус Ололаде из Нигерии. Девушка выпила крысиный яд.

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