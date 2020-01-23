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Всплыли фото прощальной записки и новые детали страшного самоубийства студентки в Тернополе

четверг, 23 января 2020, 13:14
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Появились подробности самоубийства студентки 6-го курса Тернопольского медуниверситета Бадмус Ололаде из Нигерии. В сети опубликовали текст и фото предсмертной записки погибшей.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель", после провалившегося экзамена девушка выпила неизвестное вещество и могла умереть от крысиного яда.

В квартире, где ночевала девушка, обнаружили банку с крысиным ядом.

"Мы опросили студентов и знакомых, это более 30 человек. Рассматриваются все версии, в том числе доведение до самоубийства и убийство. Но у девушки не было никаких телесных повреждений. То есть нельзя говорить, что у нее силой заливали яд. В прощальной записке она тоже никого не обвиняла", – рассказал изданию начальник полиции Тернопольской области Александр Богомол.

В полиции также получили доступ к мобильному телефону девушки. Правоохранители надеются, что это поможет выяснить обстоятельства трагедии.

Как сообщал "Апостроф", 7 января в центре Киева после визита в театр пропала 16-летняя девушка.

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