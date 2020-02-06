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Рейсовый автобус попал в смертельное ДТП на Донбассе: видео и жуткие подробности

четверг, 06 февраля 2020, 18:39
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На оккупированном Донбассе, вблизи Новоазовска, в четверг, 6 февраля, произошло страшное ДТП с рейсовым автобусом "Горловка-Севастополь", который вылетел в кювет вместе с пассажирами, в результате чего пострадали около двадцати человек, еще как минимум двое погибли, впоследствии жертв может оказаться и больше.

Об этом сообщается в Telegram-канале "ТРЭШ ДНР".

Известно, что в автобусе сразу погибла женщина. У нее на руках был ребенок, который выжил. Его забрали люди, посадили в машину, чтобы не замерз.

"Остальные в диком ах*е вылезали из автобуса в крови, с порванными вещами, кричали, просили помочь достать чемоданы и прочее. Шок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за проблем с мобильной связью, экстренные службы сразу вызвать не получилось.

Чтобы не терять время, очевидцы съездили к посту боевиков, вызвали спасателей и медиков.

Как сообщал "Апостроф", ранее в 2019 году в Ясиноватском районе перевернулся автобус с 50 пассажирами, много людей пострадали.

Также в 2018 году пассажирский автобус перевернулся и в центре временно оккупированной боевиками Макеевки.

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