В Харькове обнаружили человеческие останки на остановке: жуткие детали и фото

5 февраля в Харькове возле остановки общественного транспорта нашли человеческие кости.

Об инциденте сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Страшную находку случайные прохожие обнаружили неподалеку от разворотного круга 3-го троллейбуса. В снегу лежали человеческой череп и часть бедренной кости. На место происшествия вызвали полицию. Полицейские осмотрели прилегающую территорию, зафиксировали показания свидетелей и отправили человеческие останки на экспертизу.

Предварительно кости могут принадлежать бездомному. Экспертиза должна установить возраст костей, как давно останки находились на улице и не погиб ли человек уголовной смертью.

Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Как информировал "Апостроф" ранее, 31 января в Днепре парень прогуливался по парку "Зеленый Гай" с собакой и обнаружил человеческие череп и кости.