В Днепре обнаружили страшную находку: фото и первые подробности

В пятницу, 31 января, в Днепре парень прогуливался по парку "Зеленый Гай" с собакой и обнаружил человеческие череп и кость.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", помимо этого, рядом лежала старая одежда. Человеческие останки осмотрели и изъяли. Вполне вероятно, что им уже не один десяток лет.

Не исключено, что грунт, в котором находился череп, могли привезти из другого места, чтобы выровнять землю под закладку фундамента. Детали придется выяснять правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 28 марта, в Дарницком районе Киева недалеко от улицы Здолбуновской на берегу Днепра обнаружили человеческие останки. Останки обнаружил молодой человек, который гулял с собакой по берегу Днепра. Он обратил внимание на странный предмет и подошел ближе, когда парень копнул палкой, то из земли выкатился человеческий череп.

Также 15 марта в киевском озере нашли тело девушки, которой на вид около 16 лет.