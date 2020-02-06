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В Италии произошло смертельное ЧП с поездом, десятки людей пострадали: фото

четверг, 06 февраля 2020, 09:46
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На севере Италии сошел с рельсов пассажирский поезд, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Подъем".

Известно, что поезд следовал по маршруту Милан-Болонья. В результате ЧП один человек погиб, также еще один пассажир считается пропавшим без вести. Кроме того, в аварии пострадали 30 людей.

По данным в Telegram-канале Daily Storm, количество погибших увеличилось до двух человек.

Причина страшного инцидента пока не известна. В сети опубликовали фотографии перевернутого и поврежденного поезда.

На снимках видно, что поезд сильно поврежден. На месте работают спасатели и медики.

Как ранее сообщал "Апостроф", 27 января на Закарпатье на железнодорожном переезде поезд сбил автомобиль с тремя людьми в салоне. В результате ДТП пострадали три человека, которые находились в авто. Двое людей скончались на месте, а третьего с тяжелыми травмами госпитализировали.

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