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Под Ровно грабители-убийцы устроили резню и напали на онкобольного: фото и видео

пятница, 07 февраля 2020, 17:28
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В Ровно полиция задержала за разбой и убийство 31-летнего жителя Здолбунова и 27-летнего местного жителя.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Ровенской области.

Так, следователи приехали по вызову и выявили в квартире убитого 38-летнего мужчину с колото-резаными ранами и 46-летнего собственника жилья, которому также нанесли ранения, но он оказался жив. После этого в полицию поступил еще один вызов о похожем нападении – там женщина выявила свою мать и супруга, который переносит онкологическое заболевание, в крови и с множественными ранениями, их доставили в больницу, где 83-летняя женщина умерла.

Под Ровно грабители устроили резню
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Под Ровно грабители устроили резню
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Под Ровно грабители устроили резню
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Под Ровно грабители устроили резню
1 / 1
Под Ровно грабители устроили резню
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Полицейские сумели выйти на след нападавших, и задержать их. Им инкриминировали умышленное убийство, покушение на убийство и разбой. Правоохранители выяснили, что злоумышленники на первом месте преступления требовали вернуть им некий долг, а затем ворвались еще к одной семье с целью грабежа. В целом им удалось "заработать" 1000 гривен и мобильный телефон. По сообщению руководства местной ГУНП, обоим задержанным грозит пожизненное заключение.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве показали фотографии воров, которые в декабре были уличены в краже денег у одного из жителей города.

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