В сети показали парочку молодых грабителей, "работающих" в Киеве

В Киеве показали фотографии двух воров, которые в начале декабря были уличены в краже денег у одного из жителей города.

Как пишет сообщество "Киев оперативный" в социальных сетях, инцидент произошел 1 декабря прошлого года.

"01.12.2019 эти двое на бульваре Перова, прямо у банкомата, вырвали из рук парня денежные средства.

Может кто опознает? Анонимность гарантирована", - говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, что россиянин создал преступную группировку, члены которой под видом бойцов АТО похищали людей и вымогали у них деньги.

Также "Апостроф" сообщал, что 8 января в Киеве 38-летний мужчина удивил правоохранителей тем, что "попался" на краже бутылки из супермаркета.