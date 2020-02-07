В Мукачево произошла перестрелка: фото, видео и данные о раненых

В пятницу, 7 февраля, в городе Мукачево произошла перестрелка, есть раненые.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Mukachevo.net.

Инцидент случился около 10:00 на улице Сеченова в микрорайоне Росвигово, еще известный как "Чикаго". В результате стрельбы пострадал один мужчина. Его госпитализировали в реанимацию. Врачи описали его состояние, как тяжелое, а сам пострадавший находится в сознании.

Как позже отметили в пресс-службе полиции, о ЧП сообщил очевидец. Он стал свидетелем перестрелки между мужчинами на автомобилях. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

Вследствие стрельбы пострадали двое мужчин 24 и 40 лет. Сейчас они находятся в медучреждениях.

На месте работают правоохранители. Они выясняют все детали инцидента.

Как сообщал "Апостроф", 6 февраля в Киеве пьяная компания на Subaru Forester устроила гонки с копами со стрельбой, которые завершились опасной аварией.