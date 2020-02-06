В Киеве пьяная компания устроила гонки с "копами" со стрельбой, фото и видео

В четверг, 6 февраля, в Киеве пьяная компания на Subaru Forester устроила гонки с копами, которые завершились опасной аварией.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.

По данным издания, нарушители успели объехать левый берег от Бориспольской до Южного моста и в обратную сторону, а на улице Гмыри водитель авто не справился с управлением и вылетел на обочину. После этого он и его пассажир попытались скрыться с места.

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Отмечается, что одного нарушителя задержали практически сразу, второй даже успел открыть огонь во дворах - он стрелял в воздух. К счастью, никто не пострадал.

Предварительно, водитель Subaru Forester был пьян. На месте работали четыре экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", ранее пьяный судья Константин Бабенко устроил гонки с полицией в Киеве.