Экс-бойцы "Беркута" вернулись в Киев и обратились к Зеленскому: фото

Бывшие бойцы "Беркута" написали открытое письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому. В нем они попросили не амнистировать участников Евромайдана, а также вести беспристрастное расследование событий 2014 года.

Текст письма в Facebook опубликовал Александр Горошинский.

В сообщении говорится, что бывшие бойцы "Беркута" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев после обмена в рамках нормандских договорённостей.

Они посчитали, что обмен позволит привлечь внимание властей и общественности к вопросу объективной оценки событий 2014 года.

"Это был государственный переворот. А часть протестующих ни были мирными - они были вооруженными преступниками. Они забрасывали стражей порядка камнями, пытали, жгли "коктейлями Молотова", расстреливали их из огнестрельного оружия!

О каком справедливое расследование тех событий может идти речь, если этим преступникам позволили избежать наказания ?! Их сообщники во власти в 2014 году приняли закон об амнистии с единственной целью - скрыть от украинского народа правду", - говорится в письме бойцов.

Напомним, что вечером в субботу, 28 декабря, под Лукьяновским СИЗО в Киеве собираются активисты, которые хотят помешать вывезти обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев для обмена.