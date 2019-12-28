В Киеве блокируют вывоз экс-беркутовцев, которых внесли в список на обмен

Вечером в субботу, 28 декабря, под Лукьяновским СИЗО в Киеве собираются активисты, которые хотят помешать вывезти обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев для обмена.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

По его словам, под судом и в здании суда находится около двух сотен человек. При этом, он также призвал других людей приходить под здание СИЗО и суда, чтобы заблокировать попытку вывезти подозреваемых.

Участники акции должны собраться в 20 часов возле Лукьяновского СИЗО и "продержаться до завершения обмена".

Акцию прокомментировал также шоумен и кандидат в нардепы от партии "Голос" Сергей Притула.

"Сейчас в Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы заблокировать возможность вывоза и последующего обмена "беркутов". Среди этих людей нет ни одного, кто бы не хотел возвращения наших пленных домой. Но все они хотят понимать, по какому принципу и кто формирует списки на обмен… Максимально не рекомендую власти применять силу против людей, которые собираются на Лукьяновке. Вы сами создали себе эти хлопоты. Нежеланием слышать и нежеланием объяснять логику своих шагов. Применение силы может начать такие процессы, которых не хочет никто в нашей стране. А в соседней - ждут с большим нетерпением", – написал он.

Как ранее сообщал "Апостроф", виновным в теракте у Дворце Спорта во время "Марша достоинства" 22 февраля 2015 года в Харькове вынесли приговор и отпустили из-под стражи.