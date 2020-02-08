Под Запорожьем на льду погибли дети: подробности страшной трагедии

В субботу, 8 февраля, в селе Долинском Запорожской области трое детей провалились под лед и утонули.

Об этом сообщает пресс-отдел Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Дети провалились под лед на местном пруду. В результате происшествия, все трое малышей 2014 года рождения погибли.

"Жаль, что напоминать взрослым о необходимости следить за детьми приходится следующим образом. Уважаемые родители! Помните, пожалуйста, что безопасность вашего ребенка - это, прежде всего, ваша личная ответственность! Не оставляйте их без присмотра и не позволяйте самостоятельно посещать водоемы, заброшенные здания, лесные зоны", – говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Как ранее сообщал "Апостроф", 19 января на Закарпатье во время рыбалки под лед провалились двое мужчин.