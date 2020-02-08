RU  UA  EN

воскресенье, 9 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 февраля

23:29
Лично бил и пытал: в адрес освобожденного экс-пленника боевиков выдвинули громкие обвинения
23:10
Под Запорожьем на льду погибли дети: подробности страшной трагедии
22:50
Призыв исключительно по согласию: в Минобороны сделали важное уточнение
22:42
Как прошел первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 - итоги и все выступления вечера
22:36
В Украине завершился первый полуфинал отбора на Евровидение-2020: кто прошел в финал
22:14
Под Запорожьем пьяный водитель снес коляску с ребенком: появилось жуткое видео
21:05
В Тернополе двое рабочих погибли страшной смертью: опубликованы фото
19:53
Неадекватный водитель под Киевом подрался с полицейскими: опубликованы фото
19:31
Нацотбор на Евровидение-2020: как выступила Jerry Heil с песней о веганстве
19:28
Хотела кого-нибудь убить: появились подробности о девушке, устроившей смертельную стрельбу в Полтаве
18:42
Куда же весной без шляпки: 8 стильных моделей предстоящего сезона на каждый день
17:41
Жена звезды "Сумерек" потеряла ребенка на 6-м месяце беременности: влюбленные ждали девочку
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Запорожьем на льду погибли дети: подробности страшной трагедии

суббота, 08 февраля 2020, 23:10
переглянути новину українською

В субботу, 8 февраля, в селе Долинском Запорожской области трое детей провалились под лед и утонули.

Об этом сообщает пресс-отдел Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Дети провалились под лед на местном пруду. В результате происшествия, все трое малышей 2014 года рождения погибли.

"Жаль, что напоминать взрослым о необходимости следить за детьми приходится следующим образом. Уважаемые родители! Помните, пожалуйста, что безопасность вашего ребенка - это, прежде всего, ваша личная ответственность! Не оставляйте их без присмотра и не позволяйте самостоятельно посещать водоемы, заброшенные здания, лесные зоны", – говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Как ранее сообщал "Апостроф", 19 января на Закарпатье во время рыбалки под лед провалились двое мужчин.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: