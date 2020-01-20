На Закарпатье рыбаки погибли страшной смертью на глазах товарища

В воскресенье, 19 января, на Закарпатье во время рыбалки под лед провалились двое мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Про страшную трагедию рассказал спасателям третий рыбак, который стал свидетелем происшествия. Мужчина увидел, как его товарищи рыбачили на озере, а потом ушли под воду. Он пытался самостоятельно вытащить рыбаков из озера, однако ему это не удалось.

Водолазы, прибывшие на вызов, извлекли мужчин из воды. Они уже были мертвыми. Погибшими оказались 69-летний и 44-летний жители Берегового. Детали ЧП выясняют правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре прошлого года в Сумской области произошло первое зимнее ЧП на водоемах, из-за тонкого льда провалились и погибли два человека