Под Запорожьем пьяный водитель снес коляску с ребенком: появилось жуткое видео

В городе Энергодар Запорожской области пьяный водитель сбил 34-летнюю женщину и ее младенца.

Видео разместил на Facebook-странице Назар Приходько.

На кадрах видно, что что женщина с коляской переходила дорогу по зебре. Один автомобиль ее пропускал, а ЗАЗ Славута, который ехал по левой полосе, не остановился и на скорости сбил коляску. Младенца медики доставили в больницу, ребенку сейчас ничего не угрожает. Его мать не пострадала.

На место инцидента прибыли правоохранители. С помощью алкотестера они установили, что в крови водителя было 1,85 промилле алкоголя при норме в 0,2 промилле. Мужчину задержали, его личность уже установлена. Это 49-летний житель Энергодара. По факту происшествия было открыто уголовное производство.

Как писал "Апостроф" ранее, в Харькове машина патрульной полиции совершил наезд на бабушку с внуком. Инцидент произошел примерно в 20:35 на перекрестке проспектов Маршала Жукова и Героев Сталинграда.