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В Харькове копы сбили бабушку с ребенком: фото и видео резонансного ДТП

суббота, 27 июля 2019, 16:55
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В пятницу, 26 июля, в Харькове машина патрульной полиции совершила наезд на бабушку с внуком.

Об этом сообщают в группе "ХС Харьков" в Facebook.

Инцидент произошел около 20:35 на перекрестке проспектов Маршала Жукова и Героев Сталинграда. Полицейское авто сбило людей на пешеходном переходе.

По данным мамы ребенка, ее супруг написал заявление в полицию, которое там приняли, и дело направили в ГБР. В день происшествия ему это сделать не удалось. Также женщина записала видеообращение и попросила поддержки у неравнодушных граждан.

Как уточнили в ресурсе Vgorode, в пресс-службе Нацполиции решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 УК ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") с последующей передачей материалов в Государственное бюро расследований. Были ли у машины патрульных включены проблесковые маячки и сирена, выяснит ГБР во время расследования.

Также на место ДТП выезжало руководство управления патрульной полиции в Харьковской области. По указанному факту инициировано служебное расследование.

Тем временем в сети опубликовали запись с видеорегистратора патрульных. На ней видно, как машина, совершая поворот и подъезжая к "зебре", притормаживает, но не останавливается полностью.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео, на котором сняли, как автомобиль полиции сбил убегающего вора.

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