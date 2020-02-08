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В России "партизаны" подожгли здание Минюста: опубликовано видео

суббота, 08 февраля 2020, 11:27
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В российском городе Красноярск неизвестные подожгли здание Федеральной службы судебных приставов, которая входит в структуру Министерства юстиции.

Об этом сообщает пользователь Alver на Twitter-странице.

"В Красноярске неизвестные герои-партизаны подожгли здание ССП. Судебные приставы занимаются поборами и отнимают у стариков последнюю копейку, в ответ народ начинает заниматься поджогами и диверсиями, чтобы эта копейка им поперек горла встала", - написали в сети и опубликовали видео.

Как сообщал "Апостроф", 26 января на улице Сиховская во Львове неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий военному комиссару. Неизвестные облили машину горючей веществом. Огонь уничтожил авто дотла.

Напомним, в 2018 году в центре Хмельницкого неизвестные подожгли филиал "Сбербанка России".

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