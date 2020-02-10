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Боевики ЛНР понесли "рекордные" потери: названы горячие направления

понедельник, 10 февраля 2020, 10:00
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На востоке Украины за последние дни боевики так называемой ЛНР понесли большие потери.

Об этом сообщает на своей Facebook-странице медик из Енакиево Донецкой области Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть".

По его словам, 8 февраля прославился как очень "мясной" день в ЛНР.

"Возможно, самый "мясной" за год с лишним", – подчеркнул блогер.

По данным "Доктора Смерть", за сутки с небольшим боевики потеряли в районе оккупированного Первомайска как минимум три человека.

В оккупированной Голубовке (бывший Кировск) был уничтожен минимум один оккупант.

В районе Кадиевки (бывший Стаханов) тяжелые ранения получили семь боевиков, при этом двое из них скончались в госпитале. Для спасения жизней остальных оккупантов пришлось заказывать кровь в соседнем Алчевске.

"Все "мясо", по слухам, с северного направления (Орехово и окрестности). В большинстве осколочные раны, надеюсь, все боевые, а не несчастные случаи", – написал Чернов.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе ликвидировали очередного боевика, который приехал воевать на стороне боевиков из Российской Федерации.

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