Боевики ЛНР понесли "рекордные" потери: названы горячие направления

На востоке Украины за последние дни боевики так называемой ЛНР понесли большие потери.
Об этом сообщает на своей Facebook-странице медик из Енакиево Донецкой области Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть".
По его словам, 8 февраля прославился как очень "мясной" день в ЛНР.
"Возможно, самый "мясной" за год с лишним", – подчеркнул блогер.
По данным "Доктора Смерть", за сутки с небольшим боевики потеряли в районе оккупированного Первомайска как минимум три человека.
В оккупированной Голубовке (бывший Кировск) был уничтожен минимум один оккупант.
В районе Кадиевки (бывший Стаханов) тяжелые ранения получили семь боевиков, при этом двое из них скончались в госпитале. Для спасения жизней остальных оккупантов пришлось заказывать кровь в соседнем Алчевске.
"Все "мясо", по слухам, с северного направления (Орехово и окрестности). В большинстве осколочные раны, надеюсь, все боевые, а не несчастные случаи", – написал Чернов.
Как сообщал "Апостроф", на Донбассе ликвидировали очередного боевика, который приехал воевать на стороне боевиков из Российской Федерации.