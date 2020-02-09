На Донбассе ликвидировали наемника из России, любившего позировать с оружием, фото

На Донбассе ликвидировали очередного боевика, который приехал воевать на стороне боевиков из Российской Федерации.

Как сообщает в социальных сетях блогер Анатолий Штирлиц, погибший был родом из Перми.

"Яркое фото ... Вчера представитель российско-оккупационных войск Бурыгин Никита поехал поездом N200 обратно в Пермь", - говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали фотографию ликвидированного сторонника боевиков.

В комментариях люди отметили, что погибший боевик имеет некое внешнее сходство с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Ранее "Апостроф" сообщал, что боевики так называемой ДНР понесли очередную потерю: 30 января скончалась сторонница террористов Марина Кращина, по прозвищу "Мать".