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Пассажиры спаслись чудом: в Днепре таксист умер прямо за рулем мчавшегося авто, видео

вторник, 11 февраля 2020, 22:49
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Во вторник, 11 февраля, в Днепре таксист умер прямо за рулем авто, которое мчалось по дороге. Его пассажиры чудом спаслись, успев поднять ручной тормоз.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Днепр оперативный".

Инцидент произошел на ул. А.Кониского.

По словам пассажиров такси, водителю "Шевроле" внезапно стало плохо, он потерял сознание. После того, как авто удалось остановить, они вызвали "скорую", но несмотря на реанимационные мероприятия, вернуть к жизни мужчину не удалось.

"Таксисту было 58 лет, клиенты сказали, что за час до этого ему уже было плохо. Врачи сделали укол, а от госпитализиции он отказался и продолжил работу", - отмечает Telegram-канал "Х**вый Днепр", публикуя видео с места происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Каменское Днепропетровской области за рулем автобуса умер 68-летний мужчина, он вез детей в бассейн.

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