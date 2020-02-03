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Под Днепром водитель умер за рулем маршрутки с детьми, которая неслась по дороге: жуткое видео

понедельник, 03 февраля 2020, 15:29
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В городе Каменское Днепропетровской области за рулем автобуса умер 68-летний мужчина, он вез детей в бассейн.

Об этом сообщает "Х**вый Днепр".

"В Каменском водитель автобуса, который перевозил 22 детей в бассейн, умер прямо за рулем. При этом автобус пересек трамвайные пути, слетел с проезжей части и влетел в забор, завалив фонарный столб. На видео видно, как из автобуса на ходу выпала девочка. То, что автобус не зацепил ни одну из машин, и никто из детей не пострадал – чудо", - об этом говорится в сообщении.

По предварительной информации у 68-летнего водителя случился инсульт.

В результате жуткого ЧП никто из детей не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", 2 февраля в Запорожье на железнодорожном переезде столкнулись грузовой вагон локомотива и легковушка, в результате чего водитель авто погиб на месте.

Также в среду, 18 декабря, в Запорожье рано утром водитель маршрутного такси умер за рулем, авто врезалось в столб.

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