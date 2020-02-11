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В России спецслужбы задержали молодого украинского военного

вторник, 11 февраля 2020, 07:59
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Военнослужащего Нацгвардии, который не вернулся в часть после отпуска в указанные сроки, задержали в России. В отношении него здесь возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы РФ.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Укринформ", начальник прессслужбы Восточного территориального управления Нацгвардии Украины Дмитрий Образцов заявил, что контрактник с 15 января по 29 января находился в ежегодном основном отпуске без выезда за границу.

"Он должен был вернуться в воинской части 30 января 2020, но не прибыл из отпуска , о чем было сообщено военного прокурора Харьковского гарнизона и назначено служебное расследование ", - отметил Образцов.

О задержании солдата в РФ стало известно еще 3 февраля: В отношении задержанного гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы".

Инцидент начало расследовать ГБР.

Напомним, что в Каховке Херсонской области военнослужащий по контракту забаррикадировался возле военкомата, взял заложницу и открыл стрельбу.

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