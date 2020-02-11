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В Украине объявили в розыск мужчину, зверски убившего двухлетнего ребенка: фото

вторник, 11 февраля 2020, 22:54
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Полиция Киевской области объявила в розыск осужденного за убийство двухлетнего ребенка Александра Балакирева.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В феврале 2019 года Балакирев был осужден на 10 лет лишения свободы из-за убийства, которое произошло в мае 2016 года.

"Мужчина находился в доме вместе с двухлетним сыном своей сожительницы, он был в состоянии наркотического опьянения – под действием амфетамина. Из-за того, что мальчик плакал и звал маму, преступник нанес ребенку несколько ударов руками по голове, туловищу и конечностям, причинив ему тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался", – сообщали тогда в прокуратуре.

Однако в ноябре 2019 года Шевченковский районный суд столицы освободил Балакирева от отбывания наказания условно-досрочно. Прокуратура посчитала это решение незаконным и подала апелляцию. 5 февраля апелляция была удовлетворена и Киевский апелляционный суд отменил решение Шевченковского суда.

"Прокуратурой города Киева в Ирпенский отдел ГУ НП в Киевской области направлено письмо по организации выполнения решения Киевского апелляционного суда, который признал незаконным условно-досрочном освобождении осужденного Балакирева А.П. Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что осужденный скрылся с места проживания в поселке Коцюбинское и место его нахождения пока неизвестно", — сообщают в прокуратуре.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Симферополе в автомобиле нашли тело 7-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области груди и живота.

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