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В оккупированном Крыму мать зверски убила маленького сына и оставила труп ребенка в машине

воскресенье, 09 февраля 2020, 13:51
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В оккупированном Симферополе в автомобиле нашли тело семилетнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области груди и живота.

Как пишут местные СМИ, мама малыша была возле автомобиля в бессознательном состоянии. Медики говорят, что у нее выявили признаки отравления медицинскими препаратами.

После этого стало известно, что утром 40-летняя местная жительница забрала ребенка у мужа и обещала вернуть малыша в обозначенное время.

На месте происшествия криминалисты изъяли пустые упаковки из-под лекарств и орудие убийства. Специалисты работают на месте для восстановления полной картины преступления, проводятся экспертизы.

Напомним, что в городе Энергодар Запорожской области пьяный водитель сбил 34-летнюю женщину и ее младенца.

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