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Главой Одесской таможни станет фигурант дела о контрабанде: фото

среда, 12 февраля 2020, 13:40
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Конкурс на должность главы Одесской таможни выиграл Михаил Грибанов, который фигурирует в уголовных производствах по поводу нарушения таможенных правил.

Как сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы, Грибанов раньше долго работал в таможенных органах, а с 2013 года он занимается бизнесом.

Новый глава ведомства является владельцем и директором фирмы "Джием Консалт", которая предоставляет сопроводительные услуги при перевозках.

В декларации указано, что чиновник владеет квартирой в Киеве, а его супруга Ирина задекларировала дом и земельный участком в селе Лесники Киево-Святошинского района. Кроме того, Грибанова является совладелицей квартиры в Евпатории. У семьи также есть два автомобиля BMW 2017 года выпуска и Volkswagen Jetta 2016 года.

Фирма принесла Грибанову 86,4 тысячи гривен в прошлом году, а также он получил доход от предпринимательской деятельности почти в 491,5 тысяч гривен.

Фигурантом уголовного производства Грибанов был в 2012 году. Тогда его подозревали в незаконном перевозе электроники через таможенную границу Украины, а в 2018 и 2019 году его привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, что в Черниговской области на посту Государственной таможенной службы был задержан чиновник, который наладил там постоянно действующую схему получения взяток.

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