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На популярный украинский курорт обрушился снежный шторм: жуткое видео

среда, 12 февраля 2020, 08:59
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Горнолыжный курорт Драгобрат в Закарпатской области накрыл мощный шторм со шквальным ветром и метелью.

Соответствующее видео опубликовали в сети очевидцы стихии.

Видео было снято во вторник, 11 февраля. К этому времени снежный шторм бушевал на высокогорье Карпат уже вторые сутки.

Стоит отметить, что ураган под названиями Киара или Сабина обрушился 9-10 февраля практически на всю территорию Европы. Порывы ветра доходили до 150 километров в час, ветер обрушивал деревья, сносил крыши и обрывал провода.

Как ранее сообщал "Апостроф", количество погибших от урагана Киара (Сабина) в разных странах Европы достигло девяти человек. Также многие получили травмы, а сотни тысяч людей остались без света.

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