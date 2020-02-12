На популярный украинский курорт обрушился снежный шторм: жуткое видео

Горнолыжный курорт Драгобрат в Закарпатской области накрыл мощный шторм со шквальным ветром и метелью.

Соответствующее видео опубликовали в сети очевидцы стихии.

Видео было снято во вторник, 11 февраля. К этому времени снежный шторм бушевал на высокогорье Карпат уже вторые сутки.

Стоит отметить, что ураган под названиями Киара или Сабина обрушился 9-10 февраля практически на всю территорию Европы. Порывы ветра доходили до 150 километров в час, ветер обрушивал деревья, сносил крыши и обрывал провода.

Как ранее сообщал "Апостроф", количество погибших от урагана Киара (Сабина) в разных странах Европы достигло девяти человек. Также многие получили травмы, а сотни тысяч людей остались без света.