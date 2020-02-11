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Порывы ветра до 160 км/час: появились новые страшные кадры шторма в Европе и данные о жертвах

вторник, 11 февраля 2020, 17:38
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В Европе увеличилось количество погибших в результате мощного урагана Киара (другое название - Сабина), который накрыл многие страны 9-10 февраля.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

На данный момент известно о 9 погибших в Великобритании, Германии, Швейцарии, Швеции, Польше, Чехии и Словении. Ранения получили десятки людей.

Жуткий случай произошел в Польше, где ветер сорвал крышу с здания и обрушил ее на семью. Погибла женщина и ее дочь подросток, еще двое людей получили травмы.

В Швеции ветер перевернул лодку с двумя рыбаками на озере Феген. Подтверждена гибель одного мужчины, другой пропал без вести.

В Словении, Чехии и Великобритании водители погибли, когда на их машины падали поваленные штормом деревья. В Германии водитель грузовика скончался после того, как врезался в вагончик, припаркованный рабочими, которые убирали обломки деревьев с шоссе.

В Германии, Чехии и Франции около 500 тыс. зданий оставались без электричества. В германской земле Бавария сила ветра, по данным метеорологов, 10 февраля превышала 160 км/ч. Вдобавок к урагану, на острове Корсика начались сильные лесные пожары.

Как ранее сообщал "Апостроф", сильный ветер пришел и на территорию Украины: в ряде областей ураган срывал провода и валил деревья.

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