В сети всплыли застольные фото убийцы Немцова

Бывший сотрудник внутренних войск МВД Заур Дадаев, которого осудили за участие в убийстве политика Бориса Немцова, побывал на застолье в местах лишения свободы.

Как пишут российские издания, также Дадаев мог пользоваться мобильной связью и интернетом в колонии, в которой он находился до перевода в тюрьму.

Снимки были опубликованы в социальных сетях и датированы 3 июля 2018 года. Сперва он был в колонии в Иркутске, потом его на год переводили в колонию в Ангарске и вновь вернули в Иркутск.

Также отмечается, что его переводили из-за регулярных нарушений. В то же время защита Дадаева утверждает, что у его подзащитного силой хотят выбить показания о заказчиках убийства Немцова и "приписывают нарушения".

Напомним, что оппозиционера Немцова убили в феврале 2015 года в Москве. Суд приговорил Заура Дадаева за участие в убийстве Немцова к 20 годам лишении свободы.

Также "Апостроф" сообщал, что в России во многих городах прошли марши памяти политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года.