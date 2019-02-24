По всей России тысячи людей вышли на марш Немцова: фото и видео

В России во многих городах прошли марши памяти политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года.

Об этом пишет "Медуза".

В Москве шествие прошло от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова.

Участники акции, согласованной с московскими властями, несли в руках флаги России и политических партий, портреты Бориса Немцова и транспаранты. Они скандировали "Россия будет свободной" и "Кадыров - позор России". Участники акции почтили память Немцова минутой молчания.

По оценке движения "Белый счетчик", в марше участвовали 10,6 тысячи человек. Полицейские не пустили на акцию около 150 человек. В МВД оценили число участников в шесть тысяч человек.

По данным СМИ, перед акцией полицейские задержали активиста Тимофея Петрушенко, который принес с собой плакат с нецензурным высказыванием о президенте Владимире Путине. Когда мужчина оставил плакат в камере хранения и подошел к рамкам у входа на марш, его задержали.

Кроме Москвы акции памяти Бориса Немцова проходят в более 15 городах России и в 10 городах в других странах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети посмеялись над протестами россиян против Путина.