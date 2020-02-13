Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП в России, много погибших: фото

В ночь на четверг, 13 февраля, в Псковской области России микроавтобус с украинцами попал в жуткое ДТП с грузовиком, восемь человек погибли.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авария произошла в Пустошкинском районе, столкнулись большегруз "Вольво" с беларускими номерами и частный "Мерседес", погибли 7 пассажиров и водитель автобуса, все - граждане Украины.

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"Водителя фуры Вячеслава Рябова (Беларусь) и единственного выжившего пассажира "Мерседеса" Михаила Зеленчука (Украина) госпитализировали в состоянии средней тяжести", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне. Украинцы в микроавтобусе возвращались домой с заработков в Санкт-Петербурге.

Как сообщал "Апостроф", 8 февраля в Воронежской области России микроавтобус с гастарбайтерами из оккупированной территории Луганской области попал в смертельное ДТП.