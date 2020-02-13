Чуть ли не прыгал на голове: в России таксист устроил зверскую расправу над пассажирами, видео

В российском Челябинске водитель одной из крупнейших служб такси жестоко избил пассажира после того, как отказался везти четверых человек до места назначения.

Как пишут российские СМИ, сперва недовольный водитель выгнал двух девушек, а затем и остальных пассажиров - беременную женщину и ее мужа.

"Таксист начал оскорблять Марину нецензурными словами, муж естественно за неё заступился... Мужа моей подруги били, прям чуть ли не прыгал у него на голове таксист. Марину отталкивали и пинали, когда она пыталась заступиться за мужа", - рассказала журналистам одна из пострадавших.

Также в сети опубликовали видео избиения мужчины. По какой причине водитель такси был так агрессивно настроен, не сообщается.

Напомним, что в польском городе Торунь группа молодых людей из Украины, России, Беларуси и самой Польши подверглась нападению по ксенофобским мотивам.