В Польше жестоко избили украинцев и их знакомых: фото

В польском городе Торунь группа молодых людей из Украины, России, Беларуси и самой Польши подверглась нападению по ксенофобским мотивам.

Об это сообщил в Facebook один из пострадавших, Дамьян Недзвецкий.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 9 февраля. В группе туристов было пять человек, они общались между собой на русском языке.

По словам Недзвецкого, нападавшие выкрикивали лозунги "Польша для поляков" и оскорбительные для украинцев слоганы. Он уточнил, что украинцами были лишь двое его друзей.

В это время ночные прохожие "равнодушно шли мимо" и не вмешивались в ситуацию. Семеро нападавших набросились на компанию дважды — после первого нападения они ушли, но вскоре решили побить туристов еще раз. Один из пострадавших получил травму черепа. Досталось также девушке, которая была в компании.

"Я был в нескольких странах — в России, в Украине, в Китае, но ко мне всегда относились с уважением, и я мог рассчитывать на помощь других людей. Я в ужасе от того, что недавно случилось с моими друзьями, и, к сожалению, это не единственный случай в последнее время", – написал Недзвецкий.

Потасовка попала на камеры видеонаблюдения. Полиция смогла вычислить двоих из семи нападавших, один из них задержан, сообщила пресс-служба ведомства. Задержанным оказался несовершеннолетний.

Мэр Торуня Михаил Залесский назвал нападение "актом бандитизма и крайней ненависти, которому нет никакого оправдания".

Он выразил надежду, что полиция быстро установит личность преступников, а суд "показательно их накажет".

Как ранее сообщал "Апостроф", в январе на горе Монастырь возле села Верхрата в Польше неизвестные осквернили могилу воинов Украинской повстанческой армии.