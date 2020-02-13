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Пассажирам охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess сделали пикантный подарок

четверг, 13 февраля 2020, 16:29
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Сайт CamSoda бесплатно открыл доступ к видеочатам с видео для взрослых пассажирам, которые оказались "в ловушке" на зараженном китайским коронавирусом круизном лайнере Diamond Princess.

Как говорят руководители сайта, таким образом пассажиров и членов экипажа можно будет отвлечь от коронавируса и помочь справиться со скукой.

Для получения доступа пассажирам необходимо выслать сотрудникам CamSoda туристические документы по электронной почте. При этом руководство перевозчика пока не дало ответа на предложение компании.

Отметим, что на судне Diamond Princess остаются 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тысячи 700 человек из 56 стран мира.

В данный момент лайнер стоит на карантине до 19 февраля.

Напомним, что этап Формулы-1 в Китае отменен из-за вспыхнувшего в стране коронавируса.

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