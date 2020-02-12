Коронавирус наступает: в Китае отменили престижные соревнования

Этап Формулы-1 в Китае отменен из-за вспыхнувшего в стране коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

В заявлении сказано, что в FIA поступил запрос от организаторов китайского этапа перенести местный Гран-При. Он был полностью удовлетворен. Этап Формулы-1 в Китае, который должен был состояться с 17 по 19 марта, отменен. В FIA уже начали изучать варианты с проведением этапа в Китае в конце года при условии, что ситуация с коронавирусом к тому времени не будет нести угрозу для участников и гостей соревнований.

"Гран-При Китая долгое время был важной частью календаря Формулы-1 с его страстными фанатами. Сообщество FIA и Формулы-1 с нетерпением ждет возобновления гонок в Китае и желает всем в стране всего наилучшего в это трудное время", - сказано в заявлении FIA.

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