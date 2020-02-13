Потерял много крови: появились новые подробности о состоянии мужчины, раненного копом в Харькове

Раненый полицейским во время преследования автомобиля мужчина потерял много крови и находится в реанимации в больнице Харькова.

Об этом сообщает ТСН.

Пострадавшего во время инцидента в Харькове прооперировали. По словам медиков, одна пуля задела легкое, а вторая - кишечник.

"Должно быть все нормально. Но еще вдруг какие-то осложнения возникнут. Поэтому процесс реабилитации будет не быстрый", - рассказал главный врач Харьковской многопрофильной больницы №25 Вячеслав Вакуленко.

Какие именно травмы у полицейского, не говорят ни копы, ни медики.

Отмечают, что инцидент произошел накануне, когда патрульный экипаж приехал на вызов в спальный район города, чтобы угомонить пьяную компанию. Дебоширы в ответ на замечание сели в машину и начали убегать, а полицейские - за ними.

"Патрульными было подано требование об остановке транспортного средства. Водитель не выполнял законные требования патрульных", - сказал руководитель управления патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак.

Преодолев несколько десятков километров машина выехала за город и на поле застряла в снежных сугробах. Известно, что именно на поле один из патрульных трижды выстрелил по легковушке, чтобы остановить ее.

"Полицейский применил табельное оружие, произведя три выстрела. Пассажир, который находился на заднем сидении, получил два проникающих ранения в спину и поясницу", - рассказала пресс-секретарь Территориального управления ГБР Александра Белка.

Беглецы вырвались из сугроба и поехали дальше.

"Автомобиль Subaru Forester скрылся с места происшествия, а работника патрульной полиции бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу. Полицейский получил телесные повреждения", - отметила Стрижак.

Раненого водителя машины проверили на алкоголь и ждут результатов. Старший лейтенант, который совершил стрельбу, уже задержан. Было ли оправданным применение оружия, должно установить следствие. За превышение полномочий он может сесть за решетку минимум на семь лет.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове на одном из рынков города сотрудник спецподразделения полиции устроил стрельбу.