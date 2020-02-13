В Харькове водитель груженного эвакуатора устроил массовую аварию: видео

В Харькове загруженный эвакуатор два раза ударил три автомобиля на парковке.

Видео опубликовано на YouTube-канале Sanamura_Kh.

Как видно на записи, эвакуатор с машиной влетел в парковку, где задел три авто. Только после этого транспортное средство остановилось.

Как стало известно, за рулем находился парень 1996 года рождения. На место ЧП он вызвал полицию, которая оформила ДТП. Также прибыл и хозяин эвакуатора. Он сел за руль, чтобы выехать, однако сдал назад на несколько метров и он также еще раз ударил автомобили.

Правоохранители оформили еще одну аварию уже с другим водителем. Отмечают, что эвакуатор был неисправен.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве случилось дорожное происшествие, машина патрульной полиции столкнулась с эвакуатором.

Также четверо украинцев попали в страшную аварию на эвакуаторе, который влетел в автобус.