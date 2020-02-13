В Одессе похитители велосипедов попали в курьезную историю: фото "героев"

В Одессе полицейские задержали злоумышленников, которые похитили велосипед, они пытались скрыться с места кражи на общественном транспорте.

Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Одесской области в Facebook.

По словам правоохранителей, воров было трое, пострадавший в подробностях рассказал патрульным об их внешности и направлении, куда они скрылись.

"Патрульные задержали мужчин, которые, вероятно, совершили кражу велосипеда. Днем патрульные получили сообщение о краже в Киевском районе города. Заявитель сообщил, что видит, как трое неизвестных похищают велосипед. На месте происшествия заявитель предоставил подробное описание мужчин и указал направление их движения", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что для задержания преступников полицейские были вынуждены остановить троллейбус. Все воры оказались ранее судимыми.

"На остановке общественного транспорта, патрульные обнаружили трех лиц, на которых указал заявитель. Мужчины заметили инспекторов и быстро забежали в салон троллейбуса, держа велосипед. Патрульные остановили троллейбус и задержали указанных граждан. На место вызвали следователей. Как стало известно, все трое задержанных ранее судимы. Велосипед передали владельцу", - добавили правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе горе-грабитель украл сумку у прохожего прямо перед полицейской машиной. Ограбление правоохранители сняли на камеру, перед тем как задержать грабителя.