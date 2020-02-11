В Одессе вор-неудачник совершил ограбление на глазах у "копов" и поплатился, видео

В Одессе горе-грабитель украл сумку у прохожего прямо перед полицейской машиной.

Об этом сообщает "Х**вая Украина" в Telegram.

Мужчина ударил прохожего, вырвал у него сумку и бросился бежать. И может мы об этом ограблении и не узнали бы, да вот произошло оно прямо перед полицейскими и попало на их камеры.

Грабитель сразу же был задержан.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 11 января, в Киеве на месте преступления поймали двух воров, которые совершили кражу кошелька. Грабителей заметили правоохранители и задержали сразу же после того, как те совершили кражу.

Ранее в Киеве поймали наглых воров, устроивших "гастроли" по всей Украине. Их поймали после того, как дуэт решил ограбить посетителя столичного кафе.

Также в Киеве на железнодорожном вокзале наглый грабитель усыплял своих жертв и воровал их личные вещи.